Almanya'da işsiz sayısı martta arttı

Almanya Federal İş Ajansı (BA) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, martta bir önceki aya göre 1.000 kişi artarak 2 milyon 267 bine yükseldi. Beklenti, işsiz sayısının 29 bin artması yönündeydi.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 5'te kaldı.

BA'nın açıklamasında, Almanya'da koronavirüs nedeniyle üretimin çöktüğü ve sosyal hayatın durduğu belirtilerek, "Bu, ekonominin tüm alanlarını etkiliyor. Koronavirüs krizinin kötüleşen durumu henüz iş gücü piyasası rakamlarına yansımamıştır. Çünkü veriler 12 Mart'a kadar dahil edilmişti ve bu nedenle iş gücü piyasasındaki en son gelişmeleri içermemektedir." denildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre de Almanya'da toplam istihdam, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 45 milyon 16 bin kişiye yükseldi.