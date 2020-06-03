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    HaberlerEkonomi Haberleri Almanya'da istihdam 10 yıldır ilk kez düştü
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    03.06.2020 - 11:56 | | AA

    Almanya'da istihdam 10 yıldır ilk kez düştü

    Almanya'da toplam istihdam, Kovid-19'un etkisiyle Mart 2010'dan beri ilk kez azalarak nisan ayında 44 milyon 801 bine düştü.

    Almanya'da istihdam 10 yıldır ilk kez düştü

    Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede istihdam, nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 azalış kaydetti.

    Nisanda iş gücüne katılan kişi sayısı 210 bin azalırken, toplam istihdam da 44 milyon 801 bine geriledi. Destatis açıklamasında, martın ortasından bu yana Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin iş gücü piyasasında belirgin etkisi olduğu belirtilerek, Mart 2010'dan bu yana ülkede ilk kez istihdam edilenlerin sayısının yıllık olarak azaldığı kaydedildi.

    Açıklamada, "Geçici verilere göre istihdam edilenlerin sayısı Nisan 2020'de bir önceki aya göre 161 bin azaldı. Normalde, bahar dönemine rastgelen nisanda istihdamda güçlü bir artış görülürdü. Son 5 yılda nisanda ortalama artış 143 bin olarak gerçekleşti. Ancak bu yıl artış yerine daha önce görülmemiş derecede büyük bir düşüş kaydedildi." denildi.

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