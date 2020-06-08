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    HaberlerEkonomi Haberleri Almanya'da şirket iflasları Kovid-19'a rağmen ilk çeyrekte azaldı
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    08.06.2020 - 13:17 | | AA

    Almanya'da şirket iflasları Kovid-19'a rağmen ilk çeyrekte azaldı

    Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflas eden şirket sayısı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu ekonomik resesyona rağmen bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 4 bin 683 oldu.

    Almanya'da şirket iflasları Kovid-19'a rağmen ilk çeyrekte azaldı

    Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede bu yılın ilk çeyreğinde 4 bin 683 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 azaldı.

    Söz konusu dönemde iflaslardan en çok ticaret sektörü etkilendi. 788 iflas başvurusu olan ticareti, 761 iflas başvurusuyla inşaat, 514 başvuruyla da konaklama sektörü izledi.

    Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise ilk çeyrekte 7,3 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2019'un ilk çeyreğinde yaklaşık 4,7 milyar avroydu.

    Kurumsal iflaslar dışında 20 bin 672 borçlu da ilk çeyrekte iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 azaldı.

    Mayısta iflas başvuruları yüzde 14,9 azaldı

    Bu arada, Almanya'da Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin birçok şirketi muhtaç durumda bıraktığını, bunun da daha fazla şirketin iflas açıklamasına yol açmadığını belirten Destatis, güncel verileri daha erken vermek için Alman yerel mahkemelerine yapılan iflas başvurularına dair öncü verileri de açıkladı.

    Verilere göre, mayısta iflas başvuruları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,9 azaldı.

    Alman hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle "bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki 3 hafta içinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan" kanunu, bu yılın eylül ayı sonuna kadar askıya almıştı.

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