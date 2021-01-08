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08.01.2021 - 15:50 | | AA

Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı 2020’de düştü

Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 19,1'lik düşüş kaydetti.

Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı 2020’de düştü

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nden (KBA) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülkede trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı, 2019'a kıyasla yüzde 19,1 azalarak 2,9 milyon oldu.

2020'de özel araç kaydı yaklaşık yüzde 13, ticari araç kaydı ise yüzde 22,4 geriledi.

Geçen yıl, hükümet tarafından sağlanan teşviklerin etkisiyle trafiğe kaydedilen tamamen elektrikli otomobillerin sayısı da yüzde 207 artarak 194 bin 163'e yükseldi. 

Öte yandan, Aralık 2020’de ülkede trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı Aralık 2019'a kıyasla yüzde 9,9 artarak 311 bin 394 oldu. 

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