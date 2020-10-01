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    HaberlerEkonomi Haberleri Almanya'daki H&M'de skandal! Para cezası verildi
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    01.10.2020 - 17:35 | | AA

    Almanya'daki H&M'de skandal! Para cezası verildi

    Almanya'da Veri Koruma Otoritesi, İsveçli perakende giyim şirketi Hennes & Mauritz'e (H&M), Almanya'daki bazı çalışanlarının özel hayatlarının gözetlediğinin tespit edilmesinin ardından 35,3 milyon euro idari para cezası verdi.

    Almanya'daki H&M'de skandal! Para cezası verildi

    Hamburg eyaleti Kişisel Verilerin Korunması Sorumlusu Johannes Caspar, yaptığı açıklamada, Almanya'da Nürnberg'deki bir müşteri hizmetleri merkezinde şirket yöneticilerinin, çalışanların "aile meselelerine ve dini inançlara kadar uzanan" özel bilgilerini topladığının ortaya çıkarılmasından sonra 35,3 milyon euro idari para cezası verildiğini belirtti.

    Caspar, çalışanların özel hayatlarıyla ilgili ayrıntıların elde edilmesi ve bunların saklanmasının, "çalışanların haklarına özellikle tecavüz" olduğunu kaydetti.

    H&M de yaptığı açıklamada, Nürnberg'deki veri toplama uygulamalarının şirketin yönetmeliklerinde olmadığını belirterek, çalışanlardan özür diledi. Şirket, Veri Koruma Otoritesi tarafından verilen cezanın inceleceğini bildirdi.

    MSB PKK'ya ait imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği belirtilirken, Avaşin'de terör örgütü PKK'ya ait 2 koridorlu bir mağaranın tespit edildiği ve komandolar tarafından imha edildiği bildirild.
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