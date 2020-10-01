Almanya'dan 11 ülkeye seyahat uyarısı

Almanya, 11 Avrupa ülkesinin belirli bölgelerinde koronavirüse yakalanma riskinin yüksek olduğuna işaret ederek seyahat uyarısında bulundu. Belçika'nın tamamı için seyahat uyarısında bulunan Almanya, Fransa'nın da Grand Est bölgesi dışındaki yerlerine zorunlu olunmadıkça gidilmemesi gerektiğini belirtti.
Robert Koch Enstitüsü, Galler ve Kuzey İrlanda'nın yanı sıra İzlanda'nın tamamını risk bölgeleri olarak işaret etti. Risk bölgeleri olarak tanımlanan diğer yerler Estonya, İrlanda, Romanya, Slovenya, Macaristan ve Hırvatistan.
RKI, bir bölgede haftalık vaka sayısı 100 binde 50'yi aştığında o bölgeyi uyarı listesine ekmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.