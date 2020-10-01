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    HaberlerEkonomi Haberleri Almanya'dan 11 ülkeye seyahat uyarısı
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    01.10.2020 - 07:35 |

    Almanya'dan 11 ülkeye seyahat uyarısı

    Almanya, 11 Avrupa ülkesinin belirli bölgeleri için seyahat uyarısında bulundu.

    Almanya'dan 11 ülkeye seyahat uyarısı

    Almanya, 11 Avrupa ülkesinin belirli bölgelerinde koronavirüse yakalanma riskinin yüksek olduğuna işaret ederek seyahat uyarısında bulundu. Belçika'nın tamamı için seyahat uyarısında bulunan Almanya, Fransa'nın da Grand Est bölgesi dışındaki yerlerine zorunlu olunmadıkça gidilmemesi gerektiğini belirtti.

    Robert Koch Enstitüsü, Galler ve Kuzey İrlanda'nın yanı sıra İzlanda'nın tamamını risk bölgeleri olarak işaret etti. Risk bölgeleri olarak tanımlanan diğer yerler Estonya, İrlanda, Romanya, Slovenya, Macaristan ve Hırvatistan.

    RKI, bir bölgede haftalık vaka sayısı 100 binde 50'yi aştığında o bölgeyi uyarı listesine ekmiyor.

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