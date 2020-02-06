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    HaberlerEkonomi Haberleri Almanya'dan 'beklenmedik' haber! Siparişler azaldı
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    06.02.2020 - 12:32 | | AA

    Almanya'dan 'beklenmedik' haber! Siparişler azaldı

    Almanya'da fabrika siparişleri, Aralık 2019'da "beklenmedik şekilde", yüzde 2,1 düşerek Şubat 2019'dan beri en yüksek azalış olarak kayıtlara geçti.

    Almanya'dan 'beklenmedik' haber! Siparişler azaldı

    Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 azaldı. Böylece Şubat 2019'dan itibaren en yüksek düşüş kaydedildi. Siparişler, Aralık 2018'e göre de yüzde 8,7 geriledi.

    Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,6 artması yönündeydi. Söz konusu düşüş, "Avrupa'nın en büyük ekonomisi, sanayisinde son 10 yılın en kötü durgunluğuna son vermede zorlanıyor." şeklinde değerlendirildi.

    Almanya'da aralıkta yurt içi toplam siparişler, aylık bazda yüzde 1,4 artarken, yabancı siparişler yüzde 4,5 azaldı.

    Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler kasım ayına göre yüzde 13,9 düştü. Diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler ise yüzde 2,1 arttı.

    Ülkede aralıkta ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 1,4 yükselirken, tüketim malı üreticilerinin siparişleri yüzde 3,8 azalış gösterdi. Sermaye malı siparişleri ise yüzde 3,9 düştü.

    İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro da önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı.

    Bu arada, kasımda önceki aya göre yüzde 1,3 azalış kaydeden fabrika siparişleri, yüzde 0,8 azalış olarak revize edildi.

    Alman fabrika siparişleri, 2002'den beri 2 yıl art arda düştü

    Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ekim-Aralık 2019 döneminde siparişlerin yüzde 0,5 azaldığı belirtilerek, imalatta görünümün zayıf kalmaya devam ettiği kaydedildi.

    ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İmalattaki düşüşten hızlı bir şekilde çıkma şansı da küçülüyor" ifadesini kullandı. Brzeski, 2002'den beri ilk defa Almanya fabrika siparişlerinin 2 yıl art arda düşüş gösterdiğini belirterek, 2018'de ağırlıklı olarak yurt dışından gelen siparişlerin azaldığını ancak bugün iç siparişlerdeki düşüşün yurt dışı siparişlerden daha hızlı olduğunu vurguladı.

    Küresel finansal krizden sonra güçlü büyüme performansı gösteren Alman ekonomisi, ticaret ihtilafları ve küresel belirsizliklerin ortasında geçen yıl yüzde 0,6 büyümüştü. Böylece, ekonomisi ihracata dayalı olan Almanya, 2013'ten beri en zayıf büyüme performansını kaydetti.

    Alman Sanayi Federasyonu (BDI), Alman sanayisinin resesyon ve dipten çıkışı için işaret olmadığını, ekonomide bu yıl için sadece yüzde 0,5'lik genişleme beklediğini açıkladı.

    Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.
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