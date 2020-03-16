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    HaberlerEkonomi Haberleri Almanya'dan önemli corona virüs kararı! Askıya alıyor
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    16.03.2020 - 15:50 | | AA

    Almanya'dan önemli corona virüs kararı! Askıya alıyor

    Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle “bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki üç hafta içinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan" kanunun Eylül sonuna kadar askıya alınacağını bildirdi.

    Almanya'dan önemli corona virüs kararı! Askıya alıyor

    Lambrecht, yaptığı yazılı açıklamada, Alman Adalet Bakanlığının Kovid-19 salgınının ekonomik etkisine karşı koyabilmek için iflas kurallarını gevşetmek için hazırlık yaptığını bildirdi.

    "İFLASI ÖNLEMEK İSTİYORUZ"

    Salgından dolayı mali zorluk çeken şirketlerin gereksiz iflaslarını önlemek için iflas kanununda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu anlatan Lambrecht, "bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki üç hafta içinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan" kanunu Eylül sonuna kadar askıya alacaklarını bildirdi.

    Lambrecht, "Şirketlerin iflas açıklamak zorunda kalmasını önlemek istiyoruz. Üç haftalık gecikme bu gibi durumlar için çok kısa kalıyor. Bu adımla, salgının reel ekonomide yol açtığı zararları hafifletmeye yardımcı oluyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, corona virüs ile igili açıklamalar yaptıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir" dedi.
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