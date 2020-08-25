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    HaberlerEkonomi Haberleri Almanya'nın 6 aylık bütçe açığı 51,6 milyar euro oldu
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    25.08.2020 - 11:32 | | AA

    Almanya'nın 6 aylık bütçe açığı 51,6 milyar euro oldu

    Almanya’da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan “bütçe açığı” yılın ilk yarısında 51,6 euro oldu.

    Almanya'nın 6 aylık bütçe açığı 51,6 milyar euro oldu

    Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), açıkladığı verilere göre, yılın ilk yarısında ülkenin kamu gelirleri açığı 51,6 milyar euro ile cari fiyatlarla (güncel piyasa fiyatları) Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 3,2’sine denk geldi. 2019’nun ilk yarısında 46,5 milyar euro bütçe fazlası kayıtlara geçmişti. 

    Kamu gelirleri, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azalarak 766,7 milyar euro, giderleri yüzde 9,3 artışla 818,3 milyar euro olarak kaydedildi.

    Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 51,6 milyar euro olarak gerçekleşti. 27,1 milyar euro ile en fazla bütçe açığı federal devletin oldu.

    Kamu gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturan vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 azalış göstermesi dikkati çekti.

    Almanya’da 8 yıldır art arda bütçe fazlasının ardından bu yıl Kovid-19 salgınının neden olduğu kriz nedeniyle bütçe açığı bekleniyor.

    Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) bu yıl bütçe açığının vergi gelirlerinin düşmesi, kısa çalışma ödenekleri gibi harcamaların artmasıyla GSYH’nin yüzde 7 seviyesinde olacağı tahmininde bulunuyor.

      Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya meydan dayağıİstanbul Esenyurt’ta meydana gelen bir trafik kazasının ardından kaza ile ilgisi bulunmayan bir kişi araçtan inerek yol kapandığı için ambulans şoförüyle kavga etti. Daha sonra ambulanstan aşağıya inen hemşireye tokat atan maganda, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmekten son anda kurtuldu. Sağlık personeli, karakola giderek şikayetçi oldu.
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