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    HaberlerEkonomi Haberleri Almanya'nın ihracatı 2019’da rekor kırdı
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    07.02.2020 - 12:17 | | AA

    Almanya'nın ihracatı 2019’da rekor kırdı

    Almanya'nın 2019 yılı ihracatı küresel ticaret ihtilafların ortasında sadece yüzde 0,8 artmasına rağmen, 1 trilyon 327,6 milyar avro ile rekor kırdı.

    Almanya'nın ihracatı 2019’da rekor kırdı

    Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) yayınladığı geçici verilere göre, ülkede mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat geçen yıl 1 trilyon 327,6 milyar avro, ithalat ise 1 trilyon 104,1 milyar avro oldu. Ülkenin dış ticaret fazlası ise 223 milyar 600 milyon avro seviyesinde gerçekleşti.

    Ülkenin, 2019’da bir önceki yıla göre, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı yüzde 0,8, ithalatı ise yüzde 1,4 arttı. Destatis, ihracattaki büyümenin önceki yıllara göre ivme kaybettiğini vurguladı.

    Almanya, 2018’de 1 trilyon 317 milyar avro ihracat yaparken, 1 trilyon 90 milyar avroluk ithalat yaparak rekor yenilemişti. Böylece geçen yıl 1 trilyon 327,6 milyar ihracat ve 1 trilyon 104,1 milyar ithalat ile dış ticarette yeni rekor kırıldı.

    Almanya'nın geçen yıl yaptığı ihracatın 777,3 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 631,3 milyar avroluk kısmı AB’den gerçekleştirildi. 2018’ye göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 0,1 düşüş yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalatta yüzde 1,4 artış oldu.

    AB dışında kalan ülkelere 550,3 milyar avroluk ihracat, 472,8 milyar avroluk da ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2018’ye kıyasla yüzde 2,2, ithalatı yüzde 1,6 artış kaydetti.

    Cari işlemler fazlası 266,2 milyar avro

    Ülkede, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat Aralık 2019’da 98 milyar avro, ithalat 82,8 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, aralıkta kasım ayına göre 0,1 artış, ithalat da yüzde 0,7 düşüş kaydetti.

    Almanya’nın Türkiye’ye ihracatı 2019’da yüzde 2,1 artarak 19 milyar 569 milyon avro oldu. Aynı dönemde Almanya’nın Türkiye’den ithalatı yüzde 3,3 azalarak 15 milyar 837 milyon avro oldu.

    Öte yandan, Almanya'nın cari işlemler fazlası 2019 yılında 2018’ye göre 20,2 milyar avro artarak 266,2 milyar avroya yükseldi.

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