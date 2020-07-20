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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın alacaklar dikkat! Gram altın bugün...
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    20.07.2020 - 11:19 | | AA

    Altın alacaklar dikkat! Gram altın bugün...

    Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 399 liradan işlem görüyor.

    Altın alacaklar dikkat! Gram altın bugün...

    Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 399,3 liradan tamamladı.

    Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 399 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 658 lira, Cumhuriyet altını da 2.687 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.810,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

    Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimle birlikte, ABD'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin risk algısını yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

    Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.

      MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel videoMilli Savunma Bakanlığınca (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda Türk askerinin Ada'da Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu bildirildi.
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