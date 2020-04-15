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    15.04.2020 - 07:00 | | EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ° Â

    AltÄ±n durmuyor

    Ã–nceki gÃ¼n hÄ±zlÄ± yÃ¼kselen altÄ±n fiyatlarÄ±, dÃ¼n de bu seyrini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. IMFâ€™nin dÃ¼nya ekonomisinin bu yÄ±l yÃ¼zde 3 kÃ¼Ã§Ã¼leceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki tahminlerini aÃ§Ä±klamasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n gÃ¼venli liman altÄ±na yÃ¶nelmesini hÄ±zlandÄ±rÄ±rken altÄ±nÄ±n onsu 1740 dolara yaklaÅŸtÄ±.

    AltÄ±n durmuyor

    Ons fiyatÄ± Ã¶nceki gÃ¼ne gÃ¶re yÃ¼zde 1.5â€™e yakÄ±n deÄŸer kazanÄ±rken iÃ§ piyasada altÄ±nÄ±n gramÄ± 380 lira sÄ±nÄ±rÄ±na geldi.

    Petrol dÃ¼ÅŸtÃ¼

    Ã–te yandan OPEC Ã¼yelerinin Ã¼retimi kÄ±sacaÄŸÄ± haberiyle toparlanan petrol fiyatlarÄ±, Kovid-19 nedeniyle Avrupaâ€™da karantina sÃ¼relerinin uzatÄ±lmasÄ± talep Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼ endiÅŸelerini gÃ¼ndeme getirince yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti. Petrol Ã¶nceki gÃ¼ne gÃ¶re yÃ¼zde 2.5â€™e yakÄ±n deÄŸer kaybederken Brent tipinin varili 31 dolara kadar geriledi.

    Borsa Ä°stanbul ise dÃ¼n alÄ±cÄ±lÄ± bir gÃ¼n geÃ§irdi. BÄ°ST 100 Endeksi gÃ¼n iÃ§inde yÃ¼zde 2â€™nin Ã¼zerinde deÄŸer kazandÄ±.

    Rio de Janeiro valisinin covid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±Brezilya'nÄ±n Rio de Janeiro eyaleti Valisi Wilson Witzel, yeni tip corona virüs (covid-19) testinin pozitif çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
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