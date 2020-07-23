Altın fiyat listesi: Gram - çeyrek altın fiyatları bugün de arttı! İşte güncel rakamlar

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları listesini haberimize ekledik. Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, yükselen altın fiyatlarını görünce şaşkınlığa uğruyor. Günden güne artan altın fiyatları daha ne kadar yükselecek? Günlerdir yeni rekorlara imza atan altın fiyatları için arayış devam ediyor. Bugün altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, var olan altınını bozdurmak isteyenler, altının alış fiyatını öğrenmek istiyor. Alıcısını düşündüren altın fiyatları, satıcısını mutlu ediyor. İşte 23 Temmuz 2020 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:413,22 TRY Satış Fiyatı:414,43 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:671,60 TRY Satış Fiyatı:678,60 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.339,10 TRY Satış Fiyatı:1.355,50 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.678,30 TRY Satış Fiyatı:2.700,60 TRY

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