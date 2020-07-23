Altın fiyat listesi: Gram - çeyrek altın fiyatları bugün de arttı! İşte güncel rakamlar
Altın fiyatları dün yeni bir rekor kırdı. Vatandaşlar ise bugünün altın fiyatları hakkında bilgi almak için harekete geçti. Bugün de artan altın fiyatları herkesi meraklandırmaya ve şaşırtmaya devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün yeni bir rekora imza attı. Peki altın kaç liradan alınıyor, kaç liradan satılıyor? İşte altın fiyatları güncel rakamlar haberimizde...
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları listesini haberimize ekledik. Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, yükselen altın fiyatlarını görünce şaşkınlığa uğruyor. Günden güne artan altın fiyatları daha ne kadar yükselecek? Günlerdir yeni rekorlara imza atan altın fiyatları için arayış devam ediyor. Bugün altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, var olan altınını bozdurmak isteyenler, altının alış fiyatını öğrenmek istiyor. Alıcısını düşündüren altın fiyatları, satıcısını mutlu ediyor. İşte 23 Temmuz 2020 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:413,22 TRY Satış Fiyatı:414,43 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:671,60 TRY Satış Fiyatı:678,60 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.339,10 TRY Satış Fiyatı:1.355,50 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.678,30 TRY Satış Fiyatı:2.700,60 TRY
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