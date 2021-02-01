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01.02.2021 - 10:50 |

Altın fiyatları 1 şubat: Ons, gram, çeyrek altın ne kadar?

Yeni ay ve yeni haftanın ilk günü... Altın fiyatlarındaki seyir yatırımcıların takibinde... Bugün altında hafif bir yükseliş yaşanırken "Ons, gram, çeyrek altın ne kadar?" soruları art arda geliyor. İşte 1 Şubat aldın fiyatları...

Altın fiyatları 1 şubat: Ons, gram, çeyrek altın ne kadar?

Yepyeni bir aya girdik ve piyasalardaki son durum merak ediliyor. Yatırımcılar yeni hafta ile bilikte döviz ve altın fiyatlarındaki seyri araştırıyor. Peki, 1 Şubat Ons, gram, çeyrek altın ne kadar?

1 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış- satış fiyatı: 432,98 TL - 435,09 TL

Çeyrek altın alış - satış fiyatı: 701,70 TL - 715,93 TL

Yarım altın alış- satış fiyatı: 1.400,97 TL - 1.429,87 TL

Tam altın alış- satış fiyatı: 2.80,38 TL - 2.830,28 TL

ONS altın alış- satış fiyatı: 1.864- 1.865 $

 

Trafik magandası ortalığı birbirine kattı!İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen trafiği tehlikeye atan hareketler yapan sürücü, kameraya yansıdı. Kendi güvenliğini ve diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan maganda, sokak ortasında adeta ortalığı birbirine kattı.
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