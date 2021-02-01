Altın fiyatları 1 şubat: Ons, gram, çeyrek altın ne kadar?

Yepyeni bir aya girdik ve piyasalardaki son durum merak ediliyor. Yatırımcılar yeni hafta ile bilikte döviz ve altın fiyatlarındaki seyri araştırıyor. Peki, 1 Şubat Ons, gram, çeyrek altın ne kadar?

1 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış- satış fiyatı: 432,98 TL - 435,09 TL

Çeyrek altın alış - satış fiyatı: 701,70 TL - 715,93 TL

Yarım altın alış- satış fiyatı: 1.400,97 TL - 1.429,87 TL

Tam altın alış- satış fiyatı: 2.80,38 TL - 2.830,28 TL

ONS altın alış- satış fiyatı: 1.864- 1.865 $