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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 1 Temmuz canlı takip! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatındaki son durum nedir?
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    01.07.2020 - 09:21 |

    Altın fiyatları 1 Temmuz canlı takip! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatındaki son durum nedir?

    Yatırımcılar tarafından altın fiyatlarındaki hareketlilik takip ediliyor.Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş yaşanıyor. İşte 1 Temmuz altın fiyatları...

    Altın fiyatları 1 Temmuz canlı takip! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatındaki son durum nedir?

    Altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışlar gündemde araştırılan konular arasında buluyor. Temmuz ayına girilmesiyle beraber yeni ayın ilk gününde yatırımcılar ve hediye almak için altın alacak olanlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. İşte 1 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    1 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

    Gram altın bugün alış fiyatı 393,21 TL, satış fyatı 393,25 TL

    Çeyrek altın bugün alış fiyatı 635,50 TL, satış fiyatı 643,80 TL

    Yarım altın bugün alış fiyatı 1.270,90 TL, satış fiyatı 1.286,10 TL

    Tam altın bugün alış fiyatı 2.541,90 TL, satış fiyatı 2.562,40 TL

    ALTIN FİYATLARI GÜNCEL TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

    Türkiye Irak'a yardım eli uzattı! Tıbbi malzeme...Son dakika haberine göre, corona virüs ile mücadele kapsamında Ankara'dan Irak'a gidecek olan tıbbi malzeme yardımını taşıyan uçak havalandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada uçağın hareket ettiği duyuruldu.
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