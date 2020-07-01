Altın fiyatları 1 Temmuz canlı takip! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatındaki son durum nedir?

Altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışlar gündemde araştırılan konular arasında buluyor. Temmuz ayına girilmesiyle beraber yeni ayın ilk gününde yatırımcılar ve hediye almak için altın alacak olanlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. İşte 1 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

1 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alış fiyatı 393,21 TL, satış fyatı 393,25 TL

Çeyrek altın bugün alış fiyatı 635,50 TL, satış fiyatı 643,80 TL

Yarım altın bugün alış fiyatı 1.270,90 TL, satış fiyatı 1.286,10 TL

Tam altın bugün alış fiyatı 2.541,90 TL, satış fiyatı 2.562,40 TL

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