Altın fiyatları 11 Ağustos canlı takip ekranı için TIKLA: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında olan gelişmeler gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte 11 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum...
Altın fiyatları ile ilgili detaylar merak ediliyor. 11 Ağustos saat 00.49'da gram altının alış fiyatı 477,80 TL iken satış fiyatı ise 477,87 TL TL oldu. Altın fiyatları ile ilgili detaylar haberde yer alıyor. İşte 11 Ağustos 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
11 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI
22 Ayar Bilezik Alış fiyatı:441,67
22 Ayar Bilezik Satış Fiyatı:442,31
Altın Ons Alış fiyatı: 2.027
Altın Ons Satış fiyatı:2.028
Gram Altın Alış Fiyatı: 477,80
Gram Altın Satış Fiyatı: 477,87 TL
Çeyrek Altın Alış Fiyatı:774,87 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı:792,96 TL
Yarım Altın Alış Fiyatı:1.544,89 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 1.585,92 TL
Tam Altın Alış Fiyatı: 3.196,33 TL
Tam Altın Satış Fiyatı:3.278,54 TL
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