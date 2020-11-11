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HaberlerEkonomi Haberleri SON DAKİKA!! Altın fiyatları 11 Kasım canlı takip ekranı: 480 TL altına indi! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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11.11.2020 - 15:29 |

SON DAKİKA!! Altın fiyatları 11 Kasım canlı takip ekranı: 480 TL altına indi! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika detayları merak ediliyor. Geçen hafta gram altın fiyatlarında büyük bir artış olmuş ve 535 TL'ye kadar yükselmişti. Bu hafta altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Gram altın 480 TL seviyelerinin altına indi. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum nedir? İşte 11 Kasım altın fiyatları...

SON DAKİKA!! Altın fiyatları 11 Kasım canlı takip ekranı: 480 TL altına indi! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları araştırmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ivmesi bu hafta yerini düşüşe bıraktı. Geçen hafta 535 TL seviyelerine çıkan gram altın bugün saat 12.28'de gram altının alış fiyatı 479,63 TL oldu. İşte 11 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları...

11 KASIM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN SON DURUMU

Gram altın alış fiyatı ne kadar?

Gram altın alış fiyatı: 479,63

Gram altın satış fiyatı ne kadar?

Gram altın satış fiyatı: 479,72

ÇEYREK ALTIN SON DURUM

Çeyrek altın alış fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı: 770,63

Çeyrek altın satış fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın satış fiyatı: 789,73

YARIM ALTIN SON DURUM

Yarım altın alış fiyatı ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı: 1.536,44

Yarım altın satış fiyatı ne kadar?

Yarım altın satış fiyatı: 1.579,46

TAM ALTIN SON DURUM

Tam altın alış fiyatı ne kadar?

Tam altın alış fiyatı: 3.178,85

Tam altın satış fiyatı ne kadar?

Tam altın satış fiyatı:3.265,17

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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