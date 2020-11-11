SON DAKİKA!! Altın fiyatları 11 Kasım canlı takip ekranı: 480 TL altına indi! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika detayları merak ediliyor. Geçen hafta gram altın fiyatlarında büyük bir artış olmuş ve 535 TL'ye kadar yükselmişti. Bu hafta altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Gram altın 480 TL seviyelerinin altına indi. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum nedir? İşte 11 Kasım altın fiyatları...
Altın fiyatları araştırmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ivmesi bu hafta yerini düşüşe bıraktı. Geçen hafta 535 TL seviyelerine çıkan gram altın bugün saat 12.28'de gram altının alış fiyatı 479,63 TL oldu. İşte 11 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları...
11 KASIM ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN SON DURUMU
Gram altın alış fiyatı ne kadar?
Gram altın alış fiyatı: 479,63
Gram altın satış fiyatı ne kadar?
Gram altın satış fiyatı: 479,72
ÇEYREK ALTIN SON DURUM
Çeyrek altın alış fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı: 770,63
Çeyrek altın satış fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın satış fiyatı: 789,73
YARIM ALTIN SON DURUM
Yarım altın alış fiyatı ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı: 1.536,44
Yarım altın satış fiyatı ne kadar?
Yarım altın satış fiyatı: 1.579,46
TAM ALTIN SON DURUM
Tam altın alış fiyatı ne kadar?
Tam altın alış fiyatı: 3.178,85
Tam altın satış fiyatı ne kadar?
Tam altın satış fiyatı:3.265,17