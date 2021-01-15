15.01.2021 - 09:47 |
Altın fiyatları 15 Ocak canlı takip ekranı: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatların düşüş yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yaşan yükseliş ivmesi sonrasında bir düşüş eğilimi başlamıştı. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında son durum ise merak konusu oldu. Peki 15 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları canlı takip listesi...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarında bugün bir düşüş yaşandı ve sabah saat 09.40'da gram altın satış fiyatı 438, 13 TL oldu. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak ediliyor. Peki 15 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleri...
15 OCAK ALTIN FİYATLARI...
Gram altın alış fiyatı: 438,02 TL
Gram altın satış fiyatı: 438,13 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 701,83 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 717,91 TL
Yarım altın alış fiyatı: 1.399,28 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.435,83 TL
Tam altın alış fiyatı: 2.895,06 TL
Tam altın satış fiyatı: 2.968,26 TL