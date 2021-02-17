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17.02.2021 - 07:21 |

Altın fiyatları 17 Şubat canlı takip ekranı! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında son durum merakla ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış, satış fiyatları ile ilgili detaylar haberde yer alıyor. İşte 17 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı... Peki altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları 17 Şubat canlı takip ekranı! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan bu düşüş sonrasında gram, çeyrek yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum ise merakla araştırılıyor. Peki 18 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 17 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı

17 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 403,42 TL

Gram altın satış fiyatı: 403,53 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 648,11 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:663,47 TL

Yarım altın alış fiyatı: 1.292,17 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.326,93 TL

Tam altın alış fiyatı: 2.673,46 TL

Tam altın satış fiyatı:2.743,13 TL

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173 kamera görüntüsü izlenerek yakalandıBursa'da, oto galerinden çaldığı 500 bin lira değerindeki lüks otomobili, 2 gün gezdikten sonra geri getiren F.T (21), 173 güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin teknik ve fiziki çalışması ile yakalandı. Şüpheli F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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