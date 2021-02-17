Altın fiyatları 17 Şubat canlı takip ekranı! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan bu düşüş sonrasında gram, çeyrek yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum ise merakla araştırılıyor. Peki 18 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 17 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı

17 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 403,42 TL

Gram altın satış fiyatı: 403,53 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 648,11 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:663,47 TL

Yarım altın alış fiyatı: 1.292,17 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.326,93 TL

Tam altın alış fiyatı: 2.673,46 TL

Tam altın satış fiyatı:2.743,13 TL

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