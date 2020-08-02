Altın fiyatları 2 Ağustos 2020 son durum! Canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ile çeyrek altın fiyatları 700 liranın üzerinde bulunuyor. Gram altın ise 440 liranın üzerine çıktı. Peki 2 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum nedir?

2 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:442,89 TL Satış Fiyatı:442,99 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:730,50 TL Satış Fiyatı:746,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.456,40 TL Satış Fiyatı:1.487,50 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.000,60 TL Satış Fiyatı:3.052,20 TL

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