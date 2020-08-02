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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 2 Ağustos 2020 son durum! Canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
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    02.08.2020 - 09:45 |

    Altın fiyatları 2 Ağustos 2020 son durum! Canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş gündemde yer alıyor. Gram altın fiyatı 440 TL'yi geçti. Yeni günün başlamasıyla birlikte yatırımcılar ve altın almak isteyenler altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyorlar. İşte 2 Ağustos 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları...

    Altın fiyatları 2 Ağustos 2020 son durum! Canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ile çeyrek altın fiyatları 700 liranın üzerinde bulunuyor. Gram altın ise 440 liranın üzerine çıktı. Peki 2 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum nedir?

    2 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:442,89 TL Satış Fiyatı:442,99 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:730,50 TL Satış Fiyatı:746,00 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.456,40 TL Satış Fiyatı:1.487,50 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.000,60 TL Satış Fiyatı:3.052,20 TL

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    İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
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