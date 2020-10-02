Altın fiyatları canlı takip ekranı bugünkü durum: Son dakika 2 Ekim gram, çeyrek, yarım ve altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarında yaşanan değişim gündemde merak konusu. Altın fiyatları yükseliş ivmesini devam ettiriyor. Dün gram altın sabah saatlerinde 468 TL seviyesine düşerken bugün sabah saat 09.35'te 476 TL olarak yer aldı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu. İşte 2 Ekim altın fiyatları son dakika gelişmeleri...
Altın fiyatlarında bugün yükseliş yaşanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. İşte 2 Ekim 2020 altın alış-satış fiyatları canlı takip ekranı...Altın fiyatlarında bugün yükseliş yaşanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. İşte 2 Ekim 2020 altın alış-satış fiyatları canlı takip ekranı...
2 EKİM ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı: 476,66 TL
Gram altın satış fiyatı: 476,74 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış fiyatı:757,64 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:774,97 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın alış fiyatı: 1.510,54 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.549,93 TL
TAM ALTIN
Tam altın alış fiyatı: 3.125,26 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.204,14 TL
BİLEZİK 22 AYAR
Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 431,85 TL
Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 432,27 TL
ALTIN ONS
Altın Ons alış fiyatı: 1.912
Altın Ons satış fiyatı: 1.912