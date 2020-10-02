85,74BİST1.143-0.04EURO9.100.13USD7.760.23ALTIN478.530.85
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları canlı takip ekranı bugünkü durum: Son dakika 2 Ekim gram, çeyrek, yarım ve altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
    ABONE OL
    02.10.2020 - 10:26 |

    Altın fiyatları canlı takip ekranı bugünkü durum: Son dakika 2 Ekim gram, çeyrek, yarım ve altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Altın fiyatlarında yaşanan değişim gündemde merak konusu. Altın fiyatları yükseliş ivmesini devam ettiriyor. Dün gram altın sabah saatlerinde 468 TL seviyesine düşerken bugün sabah saat 09.35'te 476 TL olarak yer aldı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu. İşte 2 Ekim altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

    Altın fiyatları canlı takip ekranı bugünkü durum: Son dakika 2 Ekim gram, çeyrek, yarım ve altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Altın fiyatlarında bugün yükseliş yaşanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. İşte 2 Ekim 2020 altın alış-satış fiyatları canlı takip ekranı...Altın fiyatlarında bugün yükseliş yaşanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. İşte 2 Ekim 2020 altın alış-satış fiyatları canlı takip ekranı...

    2 EKİM ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış fiyatı: 476,66 TL

    Gram altın satış fiyatı: 476,74 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış fiyatı:757,64 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı:774,97 TL

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış fiyatı: 1.510,54 TL

    Yarım altın satış fiyatı: 1.549,93 TL

    TAM ALTIN

    Tam altın alış fiyatı: 3.125,26 TL

    Tam altın satış fiyatı: 3.204,14 TL

    BİLEZİK 22 AYAR

    Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 431,85 TL

    Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 432,27 TL

     

    ALTIN ONS

    Altın Ons alış fiyatı: 1.912

    Altın Ons satış fiyatı: 1.912

    ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

    Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdıAntalya'da lise öğrencisi S.D.'yi (19) ormanlık alana götürüp darbettikleri iddia edilen 6 sanığa, tutuksuz yargılandıkları davada ceza yağdı. Mahkeme heyeti, tutuksuz 5 sanıktan 2'sine 12 yıl 6 ay, 2'sine 8 yıl 4 ay, birine de 5 yıl hapis cezası verdi. Bir sanığı beraat ettiren mahkeme, ceza verilen tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına da karar verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden alındı

    Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden alındı

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    KYK burs başvuruları başladı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır?

    KYK burs başvuruları başladı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber