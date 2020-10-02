Altın fiyatları canlı takip ekranı bugünkü durum: Son dakika 2 Ekim gram, çeyrek, yarım ve altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında bugün yükseliş yaşanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. İşte 2 Ekim 2020 altın alış-satış fiyatları canlı takip ekranı...Altın fiyatlarında bugün yükseliş yaşanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. İşte 2 Ekim 2020 altın alış-satış fiyatları canlı takip ekranı...

2 EKİM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı: 476,66 TL

Gram altın satış fiyatı: 476,74 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı:757,64 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:774,97 TL

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı: 1.510,54 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.549,93 TL

TAM ALTIN

Tam altın alış fiyatı: 3.125,26 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.204,14 TL

BİLEZİK 22 AYAR

Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 431,85 TL

Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 432,27 TL

ALTIN ONS

Altın Ons alış fiyatı: 1.912

Altın Ons satış fiyatı: 1.912

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