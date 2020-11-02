02.11.2020 - 08:50 |
Altın fiyatları 2 Kasım canlı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta 500 TL üzerine çıkmıştı. Haftanın ilk gününde gram altın 500 TL üzerinde seyrediyor. İşte 2 Kasım çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 2 Kasım altın fiyatları son dakika gelişmeleri...
2 KASIM ALTIN FİYATLARI...
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı: 506,69 TL
Gram altın satış fiyatı: 506,78 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış fiyatı: 807,99 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 826,44 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın alış fiyatı: 1.610,93 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.652,87 TL
TAM ALTIN
Tam altın alış fiyatı: 3.344,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.395,00 TL
BİLEZİK 22 AYAR
Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 460,56 TL
Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 460,98 TL