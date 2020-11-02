Altın fiyatları 2 Kasım canlı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 2 Kasım altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

2 KASIM ALTIN FİYATLARI...

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı: 506,69 TL

Gram altın satış fiyatı: 506,78 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı: 807,99 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 826,44 TL

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı: 1.610,93 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.652,87 TL

TAM ALTIN

Tam altın alış fiyatı: 3.344,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.395,00 TL

BİLEZİK 22 AYAR

Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 460,56 TL

Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 460,98 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!