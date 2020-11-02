85,90BİST1.1120.00EURO9.730.70USD8.350.11 ALTIN506.950.53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 2 Kasım canlı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?
    ABONE OL
    02.11.2020 - 08:50 |

    Altın fiyatları 2 Kasım canlı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta 500 TL üzerine çıkmıştı. Haftanın ilk gününde gram altın 500 TL üzerinde seyrediyor. İşte 2 Kasım çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı...

    Altın fiyatları 2 Kasım canlı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 2 Kasım altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

    2 KASIM ALTIN FİYATLARI...

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış fiyatı: 506,69 TL

    Gram altın satış fiyatı: 506,78 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış fiyatı: 807,99 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı: 826,44 TL

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış fiyatı: 1.610,93 TL

    Yarım altın satış fiyatı: 1.652,87 TL

    TAM ALTIN

    Tam altın alış fiyatı: 3.344,00 TL

    Tam altın satış fiyatı: 3.395,00 TL

    BİLEZİK 22 AYAR

    Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 460,56 TL

    Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 460,98 TL

    CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    Rızabey Apartmanı enkazından 65 saat sonra Gizem İleri'nin köpeği kurtarıldıRızabey Apartmanı enkazından 65 saat sonra Gizem İleri'nin köpeği kurtarıldı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

    KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Son dakika... İzmir'de göz göre göre yıkım! Facia böyle geldi

    Son dakika... İzmir'de göz göre göre yıkım! Facia böyle geldi

    Sıradaki Haber