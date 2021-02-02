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02.02.2021 - 12:30 |

Altın fiyatları 2 Şubat canlı takip! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatlarında son günlerde bir düşüş yaşanıyor. Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket yaşanması sonrasında son durumun ne olduğu ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 2 Şubat'ta altın ne kadar oldu. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

Altın fiyatları 2 Şubat canlı takip! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bugün saat 12.18'de gram altın satış fiyatı 424,58 TL oldu. Altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Bu durum sonrasında çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu. İşte 2 Şubat altın fiyatları canlı takip listesi...

2 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 424,50 TL

Gram altın satış fiyatı:424,58 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 687,59 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 703,36 TL

Yarım altın alış fiyatı:1.370,88 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.406,71 TL

Tam altın alış fiyatı: 2.836,31 TL

Tam altın satış fiyatı:2.908,07 TL

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