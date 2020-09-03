Altın fiyatları 2020 grafik | Gram ve çeyrek altın fiyatları düşer mi?

Bugün altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Güncel altın fiyatlarına göre elindeki altını bozdurmak isteyen veya bir yenisini daha eklemek isteyen vatandaşlar için 3 Eylül Perşembe gününe ait altın fiyatlarını haberimizde ekledik. İşte son güncel durum...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:459,79 TRY Satış Fiyatı:462,87 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:747,20 TRY Satış Fiyatı:757,70 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.489,70 TRY Satış Fiyatı:1.518,20 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.979,40 TRY Satış Fiyatı:3.017,90 TRY

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



