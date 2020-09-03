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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 2020 grafik | Gram ve çeyrek altın fiyatları düşer mi?
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    03.09.2020 - 09:21 |

    Altın fiyatları 2020 grafik | Gram ve çeyrek altın fiyatları düşer mi?

    Altın fiyatları ile ilgili büyük merak bugün de devam ediyor. Altın fiyatları 2020 grafiğinde gram ve çeyrek altın fiyatları düşer mi? Son zamanlarda rekor seviyelere uzanan altın fiyatlarındaki araştırmalar hız kesmiyor. Gün gün, hatta saat saat deişkenlik gösteren gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarındaki son dakika güncel tablo haberimizde...

    Altın fiyatları 2020 grafik | Gram ve çeyrek altın fiyatları düşer mi?

    Bugün altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Güncel altın fiyatlarına göre elindeki altını bozdurmak isteyen veya bir yenisini daha eklemek isteyen vatandaşlar için 3 Eylül Perşembe gününe ait altın fiyatlarını haberimizde ekledik. İşte son güncel durum...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:459,79 TRY Satış Fiyatı:462,87 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:747,20 TRY Satış Fiyatı:757,70 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.489,70 TRY Satış Fiyatı:1.518,20 TRY

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.979,40 TRY Satış Fiyatı:3.017,90 TRY

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

     

    Küfür yüzünden başlayan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştuErzincan’da iki grup arasında küfür yüzünden çıkan tekme tokatlı kamera kameraya yansıdı.Erzincan kent merkezinde akşam saatlerinde iki gurup arasında başlayan tartışma küfür edilmesi üzerine tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların savrulduğu kavga anı kameraya an be an yansıdı.
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