03.09.2020 - 09:21 |
Altın fiyatları 2020 grafik | Gram ve çeyrek altın fiyatları düşer mi?
Altın fiyatları ile ilgili büyük merak bugün de devam ediyor. Altın fiyatları 2020 grafiğinde gram ve çeyrek altın fiyatları düşer mi? Son zamanlarda rekor seviyelere uzanan altın fiyatlarındaki araştırmalar hız kesmiyor. Gün gün, hatta saat saat deişkenlik gösteren gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarındaki son dakika güncel tablo haberimizde...
Bugün altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Güncel altın fiyatlarına göre elindeki altını bozdurmak isteyen veya bir yenisini daha eklemek isteyen vatandaşlar için 3 Eylül Perşembe gününe ait altın fiyatlarını haberimizde ekledik. İşte son güncel durum...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:459,79 TRY Satış Fiyatı:462,87 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:747,20 TRY Satış Fiyatı:757,70 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.489,70 TRY Satış Fiyatı:1.518,20 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.979,40 TRY Satış Fiyatı:3.017,90 TRY
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