22.08.2020 - 07:17 |
Altın fiyatları 22 Ağustos son durum! Canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik gündemde merak konusu. Geçtiğimiz haftalarda altın fiyatında bir artış yaşanmıştı. O yükselişten sonra bir düşüş gerçekleşti. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları araştırılıyor. İşte 22 Ağustos altın fiyatları...
Altın fiyatları son durumu araştırılan konular arasında bulunuyor. 22 Ağustos saat 07.08'de çeyrek altın alış fiyatı 734,59 TL olurken satış fiyatı ise 751,77 TL oldu. Vatandaşlar gram, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini merak ediyorlar. İşte 22 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum...
22 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 457,04 TL Satış Fiyatı: 457,16 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 734,59 TL Satış Fiyatı: 751,77 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 1.464,59 TL Satış Fiyatı:1.503,55 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 3.030,18 TL Satış Fiyatı:3.108,25 TL
ONS ALTIN
Alış: 1.940 Satış: 1.941
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Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.