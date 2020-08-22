Altın fiyatları 22 Ağustos son durum! Canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları...

Altın fiyatları son durumu araştırılan konular arasında bulunuyor. 22 Ağustos saat 07.08'de çeyrek altın alış fiyatı 734,59 TL olurken satış fiyatı ise 751,77 TL oldu. Vatandaşlar gram, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini merak ediyorlar. İşte 22 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum...

22 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 457,04 TL Satış Fiyatı: 457,16 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 734,59 TL Satış Fiyatı: 751,77 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 1.464,59 TL Satış Fiyatı:1.503,55 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 3.030,18 TL Satış Fiyatı:3.108,25 TL

ONS ALTIN

Alış: 1.940 Satış: 1.941

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