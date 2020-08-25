25.08.2020 - 10:04 |
Altın fiyatları 25 Ağustos canlı takip ekranı! Bugün gram, ONS, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda rekor bir yükseliş yaşandı. Daha sonra ise aşağı doğru bir seyir gerçekleşti. Güncel piyasalarda yer alan gram, çeyrek, yarım, tam ve ONS altın alış fiyatlarının son durumu merak ediliyor. İşte 25 Ağustos altın fiyatları son dakika gelişmeleri...
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik gündemde aranan konuların başında yer alıyor. 15 Ağustos saat 09.27'de gram altının alış fiyatı 459, 64 TL iken satış fiyatı ise 462,56 TL oldu. Son dakika altın fiyatları merak ediliyor. İşte 25 Ağustos çeyrek,i yarım, tam ve ONS altın fiyatları...
25 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 1.932 Satış: 1.933
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 459, 64 TL Satış Fiyatı: 462,56 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 746,50 TL Satış Fiyatı: 757,10 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 1.488,40 TL Satış Fiyatı:1.516,90 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 2.976,80 TL Satış Fiyatı:3.017,60 TL
Eczaneyi birbirine kattıTürk Eczacıları Birliği sosyal medya hesabından eczacılara yapılan şiddet görüntülerini paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak tepki gösterilen görüntülerde, biri kadın iki müşterinin eczaneye gelerek içerideki görevlilerle konuştuğu görülüyor. Müşterilerden erkek olanın bir anda sinirlenerek tezgâhtaki ilaç kutularını savurduğu kameraya yansıyor. Kimliği belirsiz kişi son olarak eczacı kadına da ilaç kutularını fırlatıp yanındaki kadınla birlikte eczaneden ayrılıyor.