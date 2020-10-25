25.10.2020 - 00:16 |
Altın fiyatları 25 Ekim canlı takip ekranı: Son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik gündemde merak edilen konular arasında bulunuyor. Altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu. İşte 25 Ekim altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatlarında yukarı doğru bir hareketlilik yaşanıyor. Bugün saat 00,10'da gram altın alış fiyatı 484, 77 TL iken satış fiyatı ise 484, 85 TL oldu. Peki 25 Ekim'de çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?
23 EKİM ALTIN FİYATLARI...
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı: 484, 77 TL
Gram altın satış fiyatı: 484, 85 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış fiyatı: 771,78 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 789,42 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın alış fiyatı: 1.538,74TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.578,85 TL
TAM ALTIN
Tam altın alış fiyatı: 3.183,60 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.263,92 TL
BİLEZİK 22 AYAR
Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 439,92 TL
Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 440,34 TL