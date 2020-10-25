Altın fiyatları 25 Ekim canlı takip ekranı: Son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yukarı doğru bir hareketlilik yaşanıyor. Bugün saat 00,10'da gram altın alış fiyatı 484, 77 TL iken satış fiyatı ise 484, 85 TL oldu. Peki 25 Ekim'de çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

23 EKİM ALTIN FİYATLARI...

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı: 484, 77 TL

Gram altın satış fiyatı: 484, 85 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı: 771,78 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 789,42 TL

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı: 1.538,74TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.578,85 TL

TAM ALTIN

Tam altın alış fiyatı: 3.183,60 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.263,92 TL

BİLEZİK 22 AYAR

Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 439,92 TL

Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 440,34 TL

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