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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 25 Ekim canlı takip ekranı: Son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?
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    25.10.2020 - 00:16 |

    Altın fiyatları 25 Ekim canlı takip ekranı: Son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik gündemde merak edilen konular arasında bulunuyor. Altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu. İşte 25 Ekim altın fiyatları canlı takip ekranı...

    Altın fiyatları 25 Ekim canlı takip ekranı: Son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında yukarı doğru bir hareketlilik yaşanıyor. Bugün saat 00,10'da gram altın alış fiyatı 484, 77 TL iken satış fiyatı ise 484, 85 TL oldu. Peki 25 Ekim'de çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

    23 EKİM ALTIN FİYATLARI...

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış fiyatı: 484, 77 TL

    Gram altın satış fiyatı: 484, 85 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış fiyatı: 771,78 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı: 789,42 TL

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış fiyatı: 1.538,74TL

    Yarım altın satış fiyatı: 1.578,85 TL

    TAM ALTIN

    Tam altın alış fiyatı: 3.183,60 TL

    Tam altın satış fiyatı: 3.263,92 TL

    BİLEZİK 22 AYAR

    Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 439,92 TL

    Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 440,34 TL

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    Rastgele ateş açtılarKayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeki araçtan havaya rastgele ateş açılması sonucu bir restoranda hasar meydana geldi.
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