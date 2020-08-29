Altın fiyatları 29 Ağustos canlı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bugün saat 14.37'de gram altının alış fiyatı 463,50 TL iken satış fiyatı ise 465,31 oldu. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını araştıranlar için detayları derledik. İşte 29 Ağustos 2020 altın fiyatları...

29 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı:463,50 TL

Satış fiyatı: 465,31 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 753,20 TL,

Satış fiyatı: 761,70 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 1.501,80 TL

Satış fiyatı: 1.526,20 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 3.003,50 TL

Satış fiyatı: 3.033,80 TL

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