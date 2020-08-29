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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 29 Ağustos canlı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?
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    29.08.2020 - 14:45 |

    Altın fiyatları 29 Ağustos canlı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

    Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ve düşüşler gündemde merak konusu. Yatırımcılar ve hediye olarak altın alacaklar, grram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını araştırıyorlar. İşte 29 Ağustos altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ile ilgili detaylar...

    Altın fiyatları 29 Ağustos canlı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

    Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bugün saat 14.37'de gram altının alış fiyatı 463,50 TL iken satış fiyatı ise 465,31 oldu. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını araştıranlar için detayları derledik. İşte 29 Ağustos 2020 altın fiyatları...

    29 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış fiyatı:463,50 TL

    Satış fiyatı: 465,31 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış fiyatı: 753,20 TL,

    Satış fiyatı: 761,70 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış fiyatı: 1.501,80 TL

    Satış fiyatı: 1.526,20 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış fiyatı: 3.003,50 TL

    Satış fiyatı: 3.033,80 TL

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    Ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldıBitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir martı, yere atılan maskenin ayağına takılmasının ardından, konduğu elektrik direğinde asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, martıyı bulunduğu yerden kurtarıp, doğaya saldı.
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