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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları canlı takip ekranı bugün son durum: 29 Eylül gram ve çeyrek altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?
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    29.09.2020 - 15:02 |

    Altın fiyatları canlı takip ekranı bugün son durum: 29 Eylül gram ve çeyrek altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında tekrar bir yükseliş ivmesi başladı. Gram altın 458 TL seviyelerine kadar inerken bugün ise yaşanan yükseliş sonrasında gram altın fiyatı 472 TL seviyelerini gördü. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. İşte 29 Eylül 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    Altın fiyatları canlı takip ekranı bugün son durum: 29 Eylül gram ve çeyrek altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçen hafta altın fiyatlarında bir düşüş meydana gelmişti. Yaşanan dalgalanmalar sonrasında altın fiyatları tekrar yükselmeye başladı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları son durumu haberimizde yer alıyor. İşte 29 Eylül altın fiyatları...

    29 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış fiyatı: 472,12 TL

    Gram altın satış fiyatı: 472,26 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış fiyatı:750,79 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı:767,96 TL

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış fiyatı: 1.496,88 TL

    Yarım altın satış fiyatı: 1.535,92 TL

    TAM ALTIN

    Tam altın alış fiyatı: 3.096,99 TL

    Tam altın satış fiyatı: 3.175,17 TL

    BİLEZİK 22 AYAR

    Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 427,95 TL

    Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 428,37 TL

    ALTIN ONS

    Altın Ons alış fiyatı:1878

    Altın Ons satış fiyatı:1879

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    İstanbul'u dolu vurdu!Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dolu etkili oldu. İstanbul Valiliği'nden de son dakika uyarısı yapıldı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
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