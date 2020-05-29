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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 29 Mayıs son durumu nedir? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları...
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    29.05.2020 - 10:33 |

    Altın fiyatları 29 Mayıs son durumu nedir? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları...

    Hediye olarak ve yatırım aracı olarak altın almak isteyenler altın piyasasındaki son durumu merak ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış ve satış fiyatlarını derledik. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Mayıs son dakika altın fiyatları...

    Altın fiyatları 29 Mayıs son durumu nedir? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları...

    Altın fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının son günleri yaşanırken piyasalardaki altın fiyatları merak konusu. Altın alacak olanlar gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının son durumunu araştırıyor. İşte 29 Mayıs güncel altın fiyatları...

    29 MAYIS ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:377,45 TL Satış Fiyatı:377,54 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:614,30 TL Satış Fiyatı:621,60 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:1.228,60 TL Satış Fiyatı:1.241,70 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:2.517,60 TL Satış Fiyatı:2.551,70 TL

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    Çorlu'da bir çiftçinin tarlasında bulduğu gök taşına 68 bin dolarlık teklif geldi!Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl Nisan ayında nohut ektiği sırada tarlasında bulduğu 68 kiloluk gök taşına gözü gibi bakıyor. Yılmaz, dünya literatürüne 'Gerdekkaya' ismiyle giren Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşını, değeri verildiğinde satmak istiyor.
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