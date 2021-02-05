Altın fiyatları 412 lira seviyesinde! 5 Şubat Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ediyor. Haftanın son işlem gününde 24 ayar külçe altının gramı 412 lira seviyesinden işlem görürken Çeyrek altın 675 liranın altına geriledi. Hafta başından itibaren sert düşüş yaşayan 24 ayar külçe altının gram fiyatı an itibariyle 412 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 2,72 azalışla 410,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 665,00 lira, Cumhuriyet altını 2.723,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 2,72 düşüşle 410,20 liradan işlem gördü.

5 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın haftanın son işlem gününde 412,11 TL alış 412,20 TL satış fiyatından işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 659,94 TL alış 675,43 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.315,75 TL alış 1.350,87 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.722,25 TL alış 2.792,62 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor