06.02.2021 - 00:42 |
Altın fiyatları 6 Şubat canlı takip listesi! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket sonrasında gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları merak konusu oldu. Peki 6 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında gram altın 412 TL seviyesinde yer alıyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler araştırılıyor. İşte 6 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
6 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış fiyatı: 412,30 TL
Gram altın satış fiyatı: 412,38 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 659,94 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 675,43 TL
Yarım altın alış fiyatı:1.315,75 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.350,87 TL
Tam altın alış fiyatı: 2.722,25 TL
Tam altın satış fiyatı: 2.792,62 TL
Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.