Altın fiyatları 6 Şubat canlı takip listesi! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında gram altın 412 TL seviyesinde yer alıyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler araştırılıyor. İşte 6 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

6 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 412,30 TL

Gram altın satış fiyatı: 412,38 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 659,94 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 675,43 TL

Yarım altın alış fiyatı:1.315,75 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.350,87 TL

Tam altın alış fiyatı: 2.722,25 TL

Tam altın satış fiyatı: 2.792,62 TL

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