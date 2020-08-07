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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 7 Ağustos 2020 canlı takip ekranı için TIKLA! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?
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    07.08.2020 - 10:38 |

    Altın fiyatları 7 Ağustos 2020 canlı takip ekranı için TIKLA! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

    Altın fiyatlarında rekor artış yaşandı. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında heme yatırımcılar hem de hediye altın almak isteyenler gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını araştırıyorlar. Çeyrek altının saat 10.35'te satış fiyatı 805,40 TL olarak yer aldı. Yine çeyrek altının saat 10,35'ta satış fiyatı ise 851,90 TL oldu. İşte son dakika 7 Ağustos altın fiyatları...

    Altın fiyatları 7 Ağustos 2020 canlı takip ekranı için TIKLA! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

    Altın fiyatları gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor atış sonrasında gram altının saat 10.35'te satış fiyatı 513 TL oldu. Altın fiyatlarında olan artış ile birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları araştırılmaya başlandı. Gram altının alış satış fiyatı haberde yer alıyor. İşte 7 Ağustos 2020 gram altın alış ve satış fiyatları...

    7 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

    Gram Altın Alış Fiyatı: 495,67 TL

    Gram Altın Satış Fiyatı: 513,24 TL

    Çeyrek Altın Alış Fiyatı:805,40 TL

    Çeyrek Altın Satış Fiyatı:851,90 TL

    Yarım Altın Alış Fiyatı: 1.605,40  TL

    Yarım Altın Satış Fiyatı: 1.693,10 TL

    Tam Altın Alış Fiyatı: 3.210,80 TL

    Tam Altın Satış Fiyatı: 3.376,00 TL

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    Vicdansız sürücü köpeği ezdi ve kaçtıSon dakika haberine göre Beşiktaş'ta bir köpek otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobilin köpeğe çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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