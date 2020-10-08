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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 8 Ekim canlı takip ekranı! Son dakika fiyatlar yükseliyor! Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları...
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    08.10.2020 - 16:26 |

    Altın fiyatları 8 Ekim canlı takip ekranı! Son dakika fiyatlar yükseliyor! Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları...

    Altın fiyatlarında yaşanan haraketlilik merak konusu. Son dakika altın fiyatları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarında bir yükseliş yaşanıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının detayları haberde yer alıyor. İşte 8 Ekim altın fiyatları güncel takip ekranı...

    Altın fiyatları 8 Ekim canlı takip ekranı! Son dakika fiyatlar yükseliyor! Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları...

    Altın fiyatları canlı takip sayfası ve yaşanan hareketlilik merakla takip ediliyor. Bugün altın fiyatlarında yukarı doğru bir ivme bulunuyor. Sabah saat 10.54'de gram altın alış fiyatı 480,44 TL olarak yer alırken saat 16.23'te ise gram altın alış fiyatı 484,16 TL'ye yükseldi.. İşte 8 Ekim gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    8 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış fiyatı: 484,16 TL

    Gram altın satış fiyatı: 484,27 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış fiyatı:772,26 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı:789,61 TL

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış fiyatı: 1.539,69 TL

    Yarım altın satış fiyatı:1.579,23 TL

    TAM ALTIN

    Tam altın alış fiyatı: 3.185,57 TL

    Tam altın satış fiyatı: 3.264,70 TL

    BİLEZİK 22 AYAR

    Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 439,93 TL

    Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 440,18 TL

    ALTIN ONS

    Altın Ons alış fiyatı: 1.898

    Altın Ons satış fiyatı: 1.898

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    Kendini askeri gemide sanmış! 'Beni niye engelledin herkesi öldürecektim'Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı ‘İnce Karadeniz’ adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi 'yi kamarasında bıçaklayarak öldürüp gemi mürettebatını da yaralayan sanık Ergin Aktaş savunmasında, “Olay tarihinde de ilaç almıştım. Kendimi bir askeri gemide düşünerek kaptanın da yabancı bir kaptan olduğuna inanarak yemekhaneye gidip ekmek bıçağı aldım. Daha sonra kaptana bıçağı sapladım” dedi. Olay sırasında yaralanan geminin 3. Kaptanı ise verdiği ifadede, sanığın kendisine ‘beni niye engelledin herkesi öldürecektim’ dediğini söyledi.
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