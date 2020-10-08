Altın fiyatları 8 Ekim canlı takip ekranı! Son dakika fiyatlar yükseliyor! Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan haraketlilik merak konusu. Son dakika altın fiyatları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarında bir yükseliş yaşanıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının detayları haberde yer alıyor. İşte 8 Ekim altın fiyatları güncel takip ekranı...
Altın fiyatları canlı takip sayfası ve yaşanan hareketlilik merakla takip ediliyor. Bugün altın fiyatlarında yukarı doğru bir ivme bulunuyor. Sabah saat 10.54'de gram altın alış fiyatı 480,44 TL olarak yer alırken saat 16.23'te ise gram altın alış fiyatı 484,16 TL'ye yükseldi.. İşte 8 Ekim gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
8 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı: 484,16 TL
Gram altın satış fiyatı: 484,27 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış fiyatı:772,26 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:789,61 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın alış fiyatı: 1.539,69 TL
Yarım altın satış fiyatı:1.579,23 TL
TAM ALTIN
Tam altın alış fiyatı: 3.185,57 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.264,70 TL
BİLEZİK 22 AYAR
Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 439,93 TL
Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 440,18 TL
ALTIN ONS
Altın Ons alış fiyatı: 1.898
Altın Ons satış fiyatı: 1.898