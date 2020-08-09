09.08.2020 - 11:58 |
Altın fiyatları 9 Ağustos canlı ekranı için TIKLA! Son dakika bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL, ne kadar?
Son dakika altın fiyatları gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrasında hem yatırımcılar hem de hediye altın almak isteyenler tarafından gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki değişim gündemde araştırılıyor. Çeyrek altının 805 TL olarak yer aldı.Yükselişten sonra altın fiyatlarında bir düşüş yaşandı. İşte son dakika 9 Ağustos altın fiyatları...
Altın fiyatları gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor atış sonrasında bir düşüş hareketliliği oldu. Altın fiyatlarında artış ve düşüş hareketliliği ile birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte 9 Ağustos 2020 gram altın alış ve satış fiyatları...
9 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı:476,90 TL Satış Fiyatı: 477,15 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 787,36 TL Satış Fiyatı: 805,73 TL
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 1.569,79 TL Satış Fiyatı: 1.611,46 TL
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 3.247,84 TL Satış Fiyatı: 3.331,34 TL