09.08.2020 - 10:08 |
9 Ağustos altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Hafta içi altın fiyatlarında rekor bir artış yaşandı. Bugün saat 09.13'te gram altının alış fiyatı 483, 14 TL iken satış fiyatı ise 491,03 TL olarak yer aldı. İşte 9 Ağustos 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatlarındaki son durum...
Altın fiyatlarındaki yükseliş gündemde yer alıyor. Haftanın son gününde saat 09.14'te çeyrek altının satış fiyatı 834,80 TL oldu. Gram, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri ise vatandaşların aramalarında yer alıyor. 9 Ağustos altın fiyatlarındaki son durumu merak konusu. İşte altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...
ALTIN FİYATLARI (ALIŞ-SATIŞ)-9 AĞUSTOS 2020
Gram Altın Alış Fiyatı: 483,14 TL
Gram Altın Satış Fiyatı: 491,03 TL
Çeyrek Altın Alış Fiyatı:785,10 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı:834,80 TL
Yarım Altın Alış Fiyatı:1.565,40 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 1.669,50 TL
Tam Altın Alış Fiyatı: 3.130,80 TL
Tam Altın Satış Fiyatı:3.299,70 TL
Son dakika! İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı.Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı. Valilikten yapılan son dakika açıklamasında, 'Otobüs kazasında 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir' denildi.