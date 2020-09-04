Altın fiyatları alış - satış durumu! Gram altın bugün kaç TL?

Bugün altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Güncel altın fiyatlarına göre elindeki altını bozdurmak isteyen veya bir yenisini daha eklemek isteyen vatandaşlar için 3 Eylül Perşembe gününe ait altın fiyatlarını haberimizde ekledik.

Bugün gram altın fiyatı 462,56 TL'ye alınırken, 465,17 TL'ye satılıyor. Çeyrek altın 751,60 TL'ye alınırken, 761,30 TL'ye satılıyor. Yarım altının ise alış fiyatı 1.498,50TL iken, satış fiyatı 1.525,40 TL. Son olarak Tam altın fiyatı hakkında da bilgi almak isteyenler için tam altının alış fiyatı 2.997,00 TL iken, satış fiyatı 3.031,40 TL...

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