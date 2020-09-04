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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları alış - satış durumu! Gram altın bugün kaç TL?
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    04.09.2020 - 11:04 |

    Altın fiyatları alış - satış durumu! Gram altın bugün kaç TL?

    Gram altın ve çeyrek altın fiyatları başta olmak üzere yarım ve tam altın fiyatları da bugün merak ediliyor. Gün içinde altın almak veya bozmak isteyenler için son dakika altın fiyatları haberimizin devamında...

    Altın fiyatları alış - satış durumu! Gram altın bugün kaç TL?

    Bugün altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Güncel altın fiyatlarına göre elindeki altını bozdurmak isteyen veya bir yenisini daha eklemek isteyen vatandaşlar için 3 Eylül Perşembe gününe ait altın fiyatlarını haberimizde ekledik.

    Bugün gram altın fiyatı 462,56 TL'ye alınırken, 465,17 TL'ye satılıyor. Çeyrek altın 751,60 TL'ye alınırken, 761,30 TL'ye satılıyor. Yarım altının ise alış fiyatı 1.498,50TL iken, satış fiyatı 1.525,40 TL. Son olarak Tam altın fiyatı hakkında da bilgi almak isteyenler için tam altının alış fiyatı 2.997,00 TL iken, satış fiyatı 3.031,40 TL...

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