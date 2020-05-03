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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları anlık takip... Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?
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    03.05.2020 - 09:24 |

    Altın fiyatları anlık takip... Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?

    Geçen hafta pazartesi günü sonrası düşüşe geçen altın cuma günü yönünü tekrar yukarı çevirdi. Gram altın hafta sonuna 383 liradan giriş yaptı. Şimdi çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak edilirken yeni haftada altın fiyatları nasıl olacak, diye merak ediliyor.

    Altın fiyatları anlık takip... Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?

     

    Altın fiyatları son zamanlara damga vurmuş durumda... Peş peşe gelen rekorlar sonrası günlük hatta anlık takip iyice sıklaştı. Yarın yeni haftaya girilecek ve gram, çeyrek, yarım ile tam altın fiyatları merak konusu... İşte 3 Mayıs altın fiyatları...

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın 382,98 TL alış, 383,38 TL satış fiyatından işlem görüyor!

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış 615,40 TL alış 630.00 TL satış fiyatından işlem görüyor

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış fiyatı 1.226,90 TL satış fiyatı ise 1.259,60 TL'den işlem görüyor

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın fiyatları 2.518,40 TL alış 2.576,90 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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      Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.
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