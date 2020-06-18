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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları anlık takip! Gram altın, çeyrek altın fiyatı sorgulama sayfası
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    18.06.2020 - 11:38 |

    Altın fiyatları anlık takip! Gram altın, çeyrek altın fiyatı sorgulama sayfası

    Altın fiyatlarını anlık takip etmek isteyen vatandaşlar, haberimizin içeriğinde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını inceleyebilir. Altının hem alış hem de satış fiyatı kaç lira? Nisan ayında rekor seviyelere artan altın fiyatları, Mayıs ayında düşüşe uğradı. Peki Haziran ayında altın fiyatları nasıl devam ediyor?

    Altın fiyatları anlık takip! Gram altın, çeyrek altın fiyatı sorgulama sayfası

    Hafta boyu gün gün merak konusu olan aynı zamanda saat saat takip edilen altın fiyatları nasıl devam ediyor? Hafta başında düşük seyirde başlayan altın fiyatları, haftanın dördüncü gününde kaç TL? Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar için altın fiyatlarının son dakika rakamlarını haberimizde derledik. İşte hem alış hem de satış fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:381,11 TL Satış Fiyatı:382,15 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:621,10 TL Satış Fiyatı:625,50 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.238,50 TL Satış Fiyatı:1.249,50 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.476,90 TL Satış Fiyatı:2.491,30 TL

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