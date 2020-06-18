18.06.2020 - 11:38 |
Altın fiyatları anlık takip! Gram altın, çeyrek altın fiyatı sorgulama sayfası
Altın fiyatlarını anlık takip etmek isteyen vatandaşlar, haberimizin içeriğinde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını inceleyebilir. Altının hem alış hem de satış fiyatı kaç lira? Nisan ayında rekor seviyelere artan altın fiyatları, Mayıs ayında düşüşe uğradı. Peki Haziran ayında altın fiyatları nasıl devam ediyor?
Hafta boyu gün gün merak konusu olan aynı zamanda saat saat takip edilen altın fiyatları nasıl devam ediyor? Hafta başında düşük seyirde başlayan altın fiyatları, haftanın dördüncü gününde kaç TL? Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar için altın fiyatlarının son dakika rakamlarını haberimizde derledik. İşte hem alış hem de satış fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:381,11 TL Satış Fiyatı:382,15 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:621,10 TL Satış Fiyatı:625,50 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.238,50 TL Satış Fiyatı:1.249,50 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.476,90 TL Satış Fiyatı:2.491,30 TL