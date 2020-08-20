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    HaberlerEkonomi Haberleri Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları 20 Ağustos güncel durum!
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    20.08.2020 - 15:54 |

    Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları 20 Ağustos güncel durum!

    Altın bugün ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor? Son zamanlarda gündem maddelerinden biri olan altın fiyatları ile ilgili arayış hız kesmiyor. Gün içinde altın alarak yatırım yapmak isteyenler veya daha önceden aldığı altını bozdurmak isteyenler güncel altın fiyatlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bugün gram altın 458 TL'den satılırken, Çeyrek altın 750 TL'den satılıyor. İşte altın çeşitliliğindeki diğer rakamlar...

    Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları 20 Ağustos güncel durum!

    Son zamanlarda gündemden düşmeyen altın fiyatları bugün de merak konusu. Altının hem alıcısı hem de satıcısı dakika dakika değişkenlik gösteren altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, altın fiyatları yükselmişken var olan altınını Türk lirasına çevirmek isteyenler altının alış fiyatını araştırıyor.

    Nisan ayında yükselmeye başlayan altın fiyatları, Mayıs ve Haziran ayında ufak bir düşüş yakalamıştı. Ardından tekrar yükselmeye başlayan altın fiyatları Ağustos ayının son 10 gününde zirve rakamları görmeye devam ediyor. İşte 20 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI

    ONS ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:262,84 TRY Satış Fiyatı:263,66 TRY

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:455,74 TRY Satış Fiyatı:458,06 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:740,50 TRY Satış Fiyatı:750,20 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.476,30 TRY Satış Fiyatı:1.502,10 TRY

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.952,90 TRY Satış Fiyatı:2.995,40 TRY

    ATA ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.041,00 TRY Satış Fiyatı:3.104,50 TRY

    22 AYAR ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:412,69 TRY Satış Fiyatı:428,65 TRY

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

     

    80'lik kardeşlerin baltalı kavgası kameradaKastamonu'nun Hanönü ilçesinde, 88 yaşındaki kişinin kardeşi tarafından baltayla yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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