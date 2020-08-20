Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları 20 Ağustos güncel durum!
Altın bugün ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor? Son zamanlarda gündem maddelerinden biri olan altın fiyatları ile ilgili arayış hız kesmiyor. Gün içinde altın alarak yatırım yapmak isteyenler veya daha önceden aldığı altını bozdurmak isteyenler güncel altın fiyatlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bugün gram altın 458 TL'den satılırken, Çeyrek altın 750 TL'den satılıyor. İşte altın çeşitliliğindeki diğer rakamlar...
Son zamanlarda gündemden düşmeyen altın fiyatları bugün de merak konusu. Altının hem alıcısı hem de satıcısı dakika dakika değişkenlik gösteren altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, altın fiyatları yükselmişken var olan altınını Türk lirasına çevirmek isteyenler altının alış fiyatını araştırıyor.
Nisan ayında yükselmeye başlayan altın fiyatları, Mayıs ve Haziran ayında ufak bir düşüş yakalamıştı. Ardından tekrar yükselmeye başlayan altın fiyatları Ağustos ayının son 10 gününde zirve rakamları görmeye devam ediyor. İşte 20 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
ONS ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:262,84 TRY Satış Fiyatı:263,66 TRY
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:455,74 TRY Satış Fiyatı:458,06 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:740,50 TRY Satış Fiyatı:750,20 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.476,30 TRY Satış Fiyatı:1.502,10 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.952,90 TRY Satış Fiyatı:2.995,40 TRY
ATA ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.041,00 TRY Satış Fiyatı:3.104,50 TRY
22 AYAR ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:412,69 TRY Satış Fiyatı:428,65 TRY