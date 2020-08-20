Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları 20 Ağustos güncel durum!

Son zamanlarda gündemden düşmeyen altın fiyatları bugün de merak konusu. Altının hem alıcısı hem de satıcısı dakika dakika değişkenlik gösteren altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, altın fiyatları yükselmişken var olan altınını Türk lirasına çevirmek isteyenler altının alış fiyatını araştırıyor.

Nisan ayında yükselmeye başlayan altın fiyatları, Mayıs ve Haziran ayında ufak bir düşüş yakalamıştı. Ardından tekrar yükselmeye başlayan altın fiyatları Ağustos ayının son 10 gününde zirve rakamları görmeye devam ediyor. İşte 20 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:262,84 TRY Satış Fiyatı:263,66 TRY

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:455,74 TRY Satış Fiyatı:458,06 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:740,50 TRY Satış Fiyatı:750,20 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.476,30 TRY Satış Fiyatı:1.502,10 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.952,90 TRY Satış Fiyatı:2.995,40 TRY

ATA ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.041,00 TRY Satış Fiyatı:3.104,50 TRY

22 AYAR ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:412,69 TRY Satış Fiyatı:428,65 TRY