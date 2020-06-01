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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün 2020: Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
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    01.06.2020 - 07:14 |

    Altın fiyatları bugün 2020: Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

    Altın fiyatları için meraklı arayış başladı. Haziran ayının ilk gününde gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? Nisan ayında rekor seviyelere yükselen altın fiyatları, Mayıs ayında ise oldukça düşmüştü. Peki Haziran ayında altın fiyatları ne olacak? 1 Haziran 2020 altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altının alış ve satış fiyatları bugün 2020...

    Altın fiyatları bugün 2020: Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

    Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar arayışa koyuldu. Yeni ayın, yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları kaç TL oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları büyük merak konusu oldu. Bir düşen, bir yükselen altın fiyatları vatandaşları günden güne meraklandırıyor. Peki bugün altın ne kadar? Gün gün ve saat saat değişkenlik gösteren altın fiyatlarının güncel durumunu haberimizde derledik. Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenler, altının alış ve altının satış fiyatını haberimizin içeriğinden öğrenebilir. İşte altın fiyatları güncel rakamlar...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:381,74 TL Satış Fiyatı:383,72 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:620,30 TL Satış Fiyatı:628,20 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.240,70 TL Satış Fiyatı:1.254,80 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.469,90 TL Satış Fiyatı:2.501,90 TL

    ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiCorona viüs tedbirleri kapsamında, İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından İzmir - Manisa yolunda yoğunluk yaşandı.
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