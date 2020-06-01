Altın fiyatları bugün 2020: Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar arayışa koyuldu. Yeni ayın, yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları kaç TL oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları büyük merak konusu oldu. Bir düşen, bir yükselen altın fiyatları vatandaşları günden güne meraklandırıyor. Peki bugün altın ne kadar? Gün gün ve saat saat değişkenlik gösteren altın fiyatlarının güncel durumunu haberimizde derledik. Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenler, altının alış ve altının satış fiyatını haberimizin içeriğinden öğrenebilir. İşte altın fiyatları güncel rakamlar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:381,74 TL Satış Fiyatı:383,72 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:620,30 TL Satış Fiyatı:628,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.240,70 TL Satış Fiyatı:1.254,80 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.469,90 TL Satış Fiyatı:2.501,90 TL

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