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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün 2020: Gram, çeyrek altın fiyatı canlı takip
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    23.08.2020 - 09:52 |

    Altın fiyatları bugün 2020: Gram, çeyrek altın fiyatı canlı takip

    Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar gün gün, saat saat devam ediyor. Ansızın dğeişen fiyatlar vatandaşları meraklandırıyor. Haftanın son gününde altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin araştırdığı gram altın, çeyrek altın fiyatı yoğun ilgi görüyor. İşte altının alış ve satış fiyatı haberimizde...

    Altın fiyatları bugün 2020: Gram, çeyrek altın fiyatı canlı takip

    Son zamanlarda gündem maddelerinden biri olan altın fiyatları, bugün de merakla araştırılıyor. Altın alacakların, fiyatları düşmesini beklerken, yatırımında altın olanlar, fiyatların daha da yükselmesini istiyor. İşte 23 Ağustos 2020 Pazar gününe ait son dakika altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:459,81 TRY Satış Fiyatı:462,52 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:747,20 TRY Satış Fiyatı:757,60 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.489,80 TRY Satış Fiyatı:1.517,10 TRY

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.979,60 TRY Satış Fiyatı:3.024,90 TRY

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Son dakika: Bakan Koca 'tedbir alalım' diyerek corona virüste son durumu açıkladıSon dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1309 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu. Son 24 saatte 801 kişinin daha iyileşmesiyle corona virüs tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu. Bakan Koca mesajında, "Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı.
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