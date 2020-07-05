Altın fiyatları bugün 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları canlı takip ekranı

Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin araştırdığı anlık altın fiyatları kaç TL? Gram altın, çeyrek altının alış ve satış fiyatı nedir? Günden güne değişen, saatten, saate de değişkenlik gösteren altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde derledik. İşte anlık altın fiyatları 2020...Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin araştırdığı anlık altın fiyatları kaç TL? Gram altın, çeyrek altının alış ve satış fiyatı nedir? Günden güne değişen, saatten, saate de değişkenlik gösteren altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde derledik. İşte anlık altın fiyatları 2020...



ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış fiyatı 391,14 TL / Gram altın satış fiyatı 392,38 TL



ÇEYREK ALTIN FİYATI



Çeyrek altın alış fiyatı 634,50 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 643,00 TL



YARIM ALTIN FİYATI



Yarım altın alış fiyatı 1.268,90 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.284,50 TL



TAM ALTIN FİYATI



Tam altın alış fiyatı 2.612,20 TL / Tam altın satış fşiyatı 2.625,90 TL



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