Altın fiyatları bugün 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları canlı takip ekranı
Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, bugüne ait son dakika altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. Gram altın, çeyrek altın fiyatları başta olmak üzere, yarım altın ve tam altın fiyatları da merakla araştırılıyor. Peki bugün altın kaç liradan alınıyor, kaç liradan satılıyor? İşte altın fiyatları son dakika durumu...
Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin araştırdığı anlık altın fiyatları kaç TL? Gram altın, çeyrek altının alış ve satış fiyatı nedir? Günden güne değişen, saatten, saate de değişkenlik gösteren altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde derledik. İşte anlık altın fiyatları 2020...Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin araştırdığı anlık altın fiyatları kaç TL? Gram altın, çeyrek altının alış ve satış fiyatı nedir? Günden güne değişen, saatten, saate de değişkenlik gösteren altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde derledik. İşte anlık altın fiyatları 2020...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış fiyatı 391,14 TL / Gram altın satış fiyatı 392,38 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış fiyatı 634,50 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 643,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış fiyatı 1.268,90 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.284,50 TL
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın alış fiyatı 2.612,20 TL / Tam altın satış fşiyatı 2.625,90 TL
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