Altın fiyatları bugün 2020 güncel listesi | Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları merak edilen konular arasına girdi. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları geçtiğimiz haftaya kadar düşük seyirde devam ediyordu. Fakat 22 Haziran 2020 Pazartesi günü altın fiyatlarının ivmesi yükselmeye başladı. İşte Bir düşen, bir yükselen altın fiyatlarının güncel durumu haberimizde...
Haziran ayının son günlerine yaklaşırken, altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi büyük merak konusu oldu. Nisan ayında rekor seviyelere yükselen altın fiyatları Mayıs ve Haziran ayı boyunca düşük seviyede devam etti. Yeni haftanın ilk gününde ise gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış ve satış fiyatları biraz daha yükseldi. Yatırım amaçlı altın almak isteyen ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar ise güncel altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. İşte 22 Haziran 2020 bugüne ait altın fiyatları rakamları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:385,39 TL Satış Fiyatı:386,61 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:628,10 TL Satış Fiyatı:632,80 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.252,40 TL Satış Fiyatı:1.264,10 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.504,80 TL Satış Fiyatı:2.520,50 TL