14.06.2020 - 11:13 |
Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gün içinde altın almak ve ya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. 14 Haziran 2020 altın fiyatları ne kadar sorusu yoğun ilgi görüyor. Peki bugün altının alış ve satış fiyatı kaç TL? İşte altın fiyatlarındaki son güncel durum...
Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı ile ilgili meraklı araış sabahın ilk ışıklarında başladı. Nisan ve Mayıs aylarında bir düşen, bir yükselen altın fiyatları Haziran ayında ne durumda? Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için altın fiyatlarını haberimizde derledik. Hem alış hem de satış fiyatlarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı:379,78 TL Satış Fiyatı:380,99 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı:617,10 TL Satış Fiyatı:623,70 TL
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı:1.234,30 TL Satış Fiyatı:1.245,90 TL
TAM ALTIN
Alış Fiyatı:2.457,20 TL Satış Fiyatı:2.484,10 TL
Prof. Dr. Ceyhan kene ısırmalarındaki artışı açıkladıSon dakika haberi... Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının corona virüs gibi solunum yolu ile başkasına bulaşmadığını belirtti. Ceyhan, "İlk dönemlerde özelikle sokağa çıkma yasağı varken insanların Kırım Kongo'ya yakalanma şansı daha düşüktü. Sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan sonra insanlar, daha çok piknik aktiviteleri ya da farklı nedenlerle bu tip bölgelere gidip dikkatsiz davranınca kene ısırmaları arttı" dedi.