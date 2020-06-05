Altın fiyatları bugün 2020 şok düşüş! Gram altın - çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları Nisan ayında rekor seviyelere yükselmişti. Mayıs ayından itibaren düşüş yaşamaya başlayan altın fiyatları, Haziran ayının ilk haftasında da dengesini korudu. Gün gün altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. Altının alış ve satış fiyatı bugün kaç lira? İşte 5 haziran 2020 Cuma gününe ait son dakika güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:372,44 TL Satış Fiyatı:373,84 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:605,20 TL Satış Fiyatı:613,10 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.210,50 TL Satış Fiyatı:1.226,30 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.409,80 TL Satış Fiyatı:2.441,30 TL

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