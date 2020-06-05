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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün 2020 şok düşüş! Gram altın - çeyrek altın ne kadar?
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    05.06.2020 - 09:16 |

    Altın fiyatları bugün 2020 şok düşüş! Gram altın - çeyrek altın ne kadar?

    Altın fiyatları güne nasıl başladı sorusu yoğun ilgi görüyor. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında şok düşüş yaşanıyor. Vatandaşlar ise bu gerilemenin daha ne kadar süreceğini merak ediyor. Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenler için altın çeşitliliğindeki fiyat aralığını haberimizde derledik. İşte son dakika güncel durum...

    Altın fiyatları bugün 2020 şok düşüş! Gram altın - çeyrek altın ne kadar?

    Altın fiyatları Nisan ayında rekor seviyelere yükselmişti. Mayıs ayından itibaren düşüş yaşamaya başlayan altın fiyatları, Haziran ayının ilk haftasında da dengesini korudu. Gün gün altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. Altının alış ve satış fiyatı bugün kaç lira? İşte 5 haziran 2020 Cuma gününe ait son dakika güncel altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:372,44 TL Satış Fiyatı:373,84 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:605,20 TL Satış Fiyatı:613,10 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.210,50 TL Satış Fiyatı:1.226,30 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.409,80 TL Satış Fiyatı:2.441,30 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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