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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün 2020 tablosu | Gram - çeyrek altının güncel fiyatı kaç para?
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    17.06.2020 - 09:17 |

    Altın fiyatları bugün 2020 tablosu | Gram - çeyrek altının güncel fiyatı kaç para?

    Altın fiyatları bugün güne nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Son zamanlarda altın fiyatlarını yakından takip edenler, altın fiyatlarındaki dengeli seyri izledi. Peki bugün bir değişkenlik yaşandı mı? Altının alış ve ya satış durumunda ne gibi farklılık oluştu?

    Altın fiyatları bugün 2020 tablosu | Gram - çeyrek altının güncel fiyatı kaç para?

    Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları ne kadar? Yaz mevsimi geldi ve düğün - nikah davetiyeleri gelmeye başladı. Arkadaşına, akrabasına, sevdiklerine hediyelik altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, var olan altınını bozdurmak isteyenler, altının alış fiyatını sorguluyor. Nisan ayında rekor rakamlara yükselen altın fiyatları, Mayıs ayında düşüşe geçti. Haziran ayında ise aynı dengede ilerlemeye devam ediyor. Peki bugün altın kaç para? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları haberimizde...

    ALTIN FİYATLARI BUGÜN 2020

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:380,06 TL Satış Fiyatı:381,11 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:619,50 TL Satış Fiyatı:623,90 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:1.235,20 TL Satış Fiyatı:1.246,20 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:2.470,40 TL Satış Fiyatı:2.484,80 TL

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    Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde yoğunlukİstanbul'da E-5 Karayolu ile metrobüs duraklarında araç ve vatandaş yoğunluğu yaşanıyor.
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