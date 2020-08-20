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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugüne ait liste | Gram altın fiyatı kaç TL?
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    20.08.2020 - 13:18 |

    Altın fiyatları bugüne ait liste | Gram altın fiyatı kaç TL?

    Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Ağustos 2020 Perşembe gününe ait altın fiyatlarını haberimizde derledik. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları hakkında bilgilenmek isteyenler altın fiyatları ne kadar aramasını gerçekleştiriyor. İşte güncel altın fiyatları...

    Altın fiyatları bugüne ait liste | Gram altın fiyatı kaç TL?

    Son zamanlarda gündemden düşmeyen altın fiyatları bugün de merak konusu. Altının hem alıcısı hem de satıcısı dakika dakika değişkenlik gösteren altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, altın fiyatları yükselmişken var olan altınını Türk lirasına çevirmek isteyenler altının alış fiyatını araştırıyor.

    Nisan ayında yükselmeye başlayan altın fiyatları, Mayıs ve Haziran ayında ufak bir düşüş yakalamıştı. Ardından tekrar yükselmeye başlayan altın fiyatları Ağustos ayının son 10 gününde zirve rakamları görmeye devam ediyor. İşte 20 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI

    ONS ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:262,84 TRY Satış Fiyatı:263,66 TRY

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:455,74 TRY Satış Fiyatı:458,06 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:740,50 TRY Satış Fiyatı:750,20 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.476,30 TRY Satış Fiyatı:1.502,10 TRY

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.952,90 TRY Satış Fiyatı:2.995,40 TRY

    ATA ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.041,00 TRY Satış Fiyatı:3.104,50 TRY

    22 AYAR ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:412,69 TRY Satış Fiyatı:428,65 TRY

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