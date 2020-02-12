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    HaberlerEkonomi Haberleri Gram - Çeyrek - Yarım - Tam altın fiyatları! 12 Şubat altın fiyatları son durum...
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    12.02.2020 - 10:48 |

    Gram - Çeyrek - Yarım - Tam altın fiyatları! 12 Şubat altın fiyatları son durum...

    Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın fiyatı ve Çeyrek altın fiyatı merakla araştırılıyor. Altının alış ve satış fiyatını öğrenmek isteyenler, altın ne kadar? aramasında bulunuyor. İşte 12 Şubat 2020 Çarşamba günü altın fiyatlarında güncel durum...

    Gram - Çeyrek - Yarım - Tam altın fiyatları! 12 Şubat altın fiyatları son durum...

    Her gün en çok merak edilen konular arasına giren altın fiyatları bugün de yerini koruyor. Vatandaşlar tarafından büyük merak konusu olan altın fiyatları kaç para? Gram altın fiyatı ve Çeyrek altın fiyatı araması her zaman diliminde oldukça sorgulanıyor. Peki altın ne kadar?Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...Her gün en çok merak edilen konular arasına giren altın fiyatları bugün de yerini koruyor. Vatandaşlar tarafından büyük merak konusu olan altın fiyatları kaç para? Gram altın fiyatı ve Çeyrek altın fiyatı araması her zaman diliminde oldukça sorgulanıyor. Peki altın ne kadar?Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış fiyatı 303,37 TL / Satış fiyatı 303,42 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış fiyatı 486,60 TL / Satış fiyatı 497,61 TL

    YARIM ALTIN FİYATI 

    Yarım altın fiyatı 970,16 TL / 995,22 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Tam altın fiyatı 2.007,23 TL / 2.057,39 TL

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