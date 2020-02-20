Altın fiyatları... Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Gram altın pazartesi günü kapanışı 307 liradan yaptı. Salı günü artışa geçen gram altın 312 lira, dün ise 315 liradan günü kapattı. Bugün altın fiyatları yatay seyrederken özellikle "Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?" sorusu sık sık soruluyor.

20 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 501.31 liradan alınırken 512.64 liraya satışa sunuluyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı,315 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 2,078 liradan alınıp 2,110 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 1.025,28 TL'den işlem görüyor.

YATIRIMCILAR YÖNÜNÜ ALTINA ÇEVİRDİ

Çin’deki coronavirüs salgını nedeniyle artan küresel riskler yatırımcıların yönünü altına çevirdi. Altının ons fiyatı bin 612 liraya yükselerek son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü. Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın 515 liraya yükseldi. Analistler fiyatların daha fazla artmasını bekliyor.

Coronavirüsün tetiklediği küresel riskler 'güvenli liman' altın fiyatlarında hızlı yükselişlere neden oluyor. Dün 1600 doları aşan spot altının ons fiyatı, 1612 dolar ile son 7 yılın zirvesini gördü.